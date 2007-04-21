Кан Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кан Егор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2007

Отец: не указан

Мать: Ткаченко Ирина Михайловна

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