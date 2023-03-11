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Багинский Александр Леонидович
Багинский Александр Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1987
Пол
Мужской
Отец
Багинский Леонид Иванович
1962 г.р.
Мать
(Багинская) Светлана Григорьевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец:
Багинский Леонид Иванович
Мать:
Светлана Григорьевна
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