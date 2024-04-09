Козьма Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Евдоким Яковлев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Алексей Козмин
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Наталья Козмина
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анисья Козмина
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Софья Козмина
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Козмина
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева