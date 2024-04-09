Козьма Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьма Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Евдоким Яковлев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Алексей Козмин

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья Козмина

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анисья Козмина

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Софья Козмина

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Козмина

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

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