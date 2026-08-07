Князь Урусов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 08.01.1807
умер 18.01.1886
МатьКнягиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА1775 г.р.
ОтецКнязь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ12.11.1766 г.р.
Супруги
Дети
Князь Урусов ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ03.08.1838 г.р.
Князь Урусов ЛЕВ ПАВЛОВИЧ07.01.1839 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1807
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
03.08.1838
Сын: Князь Урусов ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
07.01.1839
Рождение ребёнка
1846
Сын: Князь Урусов НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Смерть
18.01.1886