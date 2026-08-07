Князь Урусов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.01.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князь Урусов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 08.01.1807

умер 18.01.1886

Мать
Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА1775 г.р.
Отец
Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ12.11.1766 г.р.
Супруги
Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА1814 г.р.
Дети
Князь Урусов ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ03.08.1838 г.р.
Князь Урусов ЛЕВ ПАВЛОВИЧ07.01.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1807

Отец: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Бракосочетание
1837

Жена: Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
03.08.1838

Сын: Князь Урусов ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
07.01.1839

Сын: Князь Урусов ЛЕВ ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1846

Сын: Князь Урусов НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Княжна Уварова) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

Смерть
18.01.1886

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