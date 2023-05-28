Скрипкина Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипкина Марфа Семёновна

Скрипкина Марфа Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: Скрипкина Агафья Фадеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Мохорова Скрипкина Степанида Фадеевна

Отец ребёнка: Скрипкин Фадей Фадеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.