Скрипкина Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: Скрипкина Агафья Фадеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Мохорова Скрипкина Степанида Фадеевна
Отец ребёнка: Скрипкин Фадей Фадеевич
Смерть
Неизвестно