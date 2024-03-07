Қамбарнисо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Қамбарнисо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Муҳаммад Раҳим

Мать: Нисо биби

Смерть
1987
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