Толкачева Анастасия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Толкачева Матрена Фоминична
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Веретенникова-Кондрашева Надежда Фоминична
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Толкачев Федор Фомич
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Толкачев Павел Фомич
Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович
Смерть
Неизвестно