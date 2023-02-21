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Толкачева Анастасия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Толкачев Фома Тихонович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Толкачева Матрена Фоминична

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Толкачев Матвей Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Веретенникова-Кондрашева Надежда Фоминична

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Толкачев Михаил Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Толкачев Никифор Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Толкачев Федор Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Толкачев Павел Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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