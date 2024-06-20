Горшкова (Серкова) Анна Яковлева
Место рождениядеревня Камыши Чернавского прихода Тобольской губернии
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти20.01.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Камыши Чернавского прихода Тобольской губернии
Бракосочетание
24.01.1820 ст.
Детей в браке не было
Смерть
20.01.1852 ст.
слобода Куртамышевская Челябинского уезда Оренбургской губернии