Горшкова (Серкова) Анна Яковлева 1800 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Горшкова (Серкова) Анна Яковлева

Место рождения

деревня Камыши Чернавского прихода Тобольской губернии

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

20.01.1852 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Камыши Чернавского прихода Тобольской губернии
Бракосочетание
24.01.1820 ст.

Муж: Горшков Лаврентий Васильев

Детей в браке не было
Смерть
20.01.1852 ст.
слобода Куртамышевская Челябинского уезда Оренбургской губернии

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