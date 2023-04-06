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Егорьичев Александр Егоров

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1858

Отец: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Мать: Егорьичева Екатерина Саввина

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.08.1858
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и Анастасия Саввина жена крестьянина Петра Нестерова. Таинство совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Николаем Виноградовым и поно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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