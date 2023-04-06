Егорьичев Александр Егоров
Место рождения
Дата рождения20.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1858
Крещение
21.08.1858
Воспреемники: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и Анастасия Саввина жена крестьянина Петра Нестерова. Таинство совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Николаем Виноградовым и поно... Показать все
Смерть
Неизвестно