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(Лискова) Албива
(Лискова) Албива
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лискав
Около 1755 г.р.
Мать
Азанова
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Лискав
Мать:
Азанова
Смерть
Неизвестно
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