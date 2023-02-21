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(Лискова) Албива

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Лискав

Мать: Азанова

Смерть
Неизвестно
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