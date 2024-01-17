Ткачева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Анастасия Сергеевич
Отец ребёнка: Ткачев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Карина Сергеевна
Отец ребёнка: Ткачев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ткачев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачев Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.2004
Отец ребёнка: Ткачев Сергей Анатольевич