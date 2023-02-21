Луцкая (Украинцева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуцкая (Украинцева) Анна Алексеевна

Луцкая (Украинцева) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1988

Отец: Украинцев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2016

Дочь: Луцкая Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Луцкий Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.2017

Сын: Луцкий Святослав Борисович

Отец ребёнка: Луцкий Борис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцкий Борис Дмитриевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close