Луцкая (Украинцева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1988
Отец: Украинцев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2016
Дочь: Луцкая Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Луцкий Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.2017
Сын: Луцкий Святослав Борисович
Отец ребёнка: Луцкий Борис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно