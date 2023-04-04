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Яровой Трофим Исидоров

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Место рождения

Смелое, Роменский уезд, Полавская губерния

Дата рождения

23.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1880

Отец: Яровый Исидор Евстафиев

Мать: не указана

Смелое, Роменский уезд, Полавская губерния
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Яровая Улиана Иоаннова

Петровка-Роменская, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Яровая Улиана Иоаннова

Петровка-Роменская, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Феодосия Трофимова

Мать ребёнка: Яровая Улиана Иоаннова

Петровка-Роменская, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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