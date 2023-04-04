Яровой Трофим Исидоров
Место рожденияСмелое, Роменский уезд, Полавская губерния
Дата рождения23.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1880
Отец: Яровый Исидор Евстафиев
Мать: не указана
Смелое, Роменский уезд, Полавская губерния
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Яровая Улиана Иоаннова
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Яровая Улиана Иоаннова
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Феодосия Трофимова
Мать ребёнка: Яровая Улиана Иоаннова
Смерть
Неизвестно