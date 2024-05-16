Мельник Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Мельник Іван (Ян)
Мать: не указана
Дата народження вказана в записі про народження сина Івана у 1935 році.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельник Кирило
Рождение ребёнка
24.02.1935
Сын: Мельник Iван (Ян) Кирилович
Отец ребёнка: Мельник Кирило
Млынок, Рівненська область
Дата вказана при хрещенні.
Смерть
Неизвестно