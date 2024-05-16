Мельник Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мельник Іван (Ян)

Мать: не указана

Дата народження вказана в записі про народження сина Івана у 1935 році.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Кирило

Рождение ребёнка
24.02.1935

Сын: Мельник Iван (Ян) Кирилович

Отец ребёнка: Мельник Кирило

Млынок, Рівненська область
Дата вказана при хрещенні.
Смерть
Неизвестно

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