(Гуртовая) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуртовая) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гуртовой Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.07.1926

Дочь: Чашникова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Соловей Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловей Андрей

Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловей Григорий

Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович

Смерть
Неизвестно
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