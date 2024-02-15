(Гуртовая) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гуртовой Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.07.1926
Дочь: Чашникова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Соловей Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловей Андрей
Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловей Григорий
Отец ребёнка: Соловей Афанасий Павлович
Смерть
Неизвестно