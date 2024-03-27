Боксер Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоксер Григорий Павлович

Боксер Григорий Павлович

Место рождения

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

12.11.1908

Дата смерти

31.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908

Отец: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Мать: Боксер Софья

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1941

Дочь: Кокорина Софья

Мать ребёнка: Боксер Вера Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боксер Вера Абрамовна

Смерть
31.08.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close