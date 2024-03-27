Боксер Григорий Павлович
Место рожденияУлан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения12.11.1908
Дата смерти31.08.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908
Отец: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Мать: Боксер Софья
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1941
Дочь: Кокорина Софья
Мать ребёнка: Боксер Вера Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боксер Вера Абрамовна
Смерть
31.08.1978