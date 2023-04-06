Елизавета Романовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1907 ст.
Перетенка II, Окуловский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.10.1911 ст.
Дочь: Ловецкая Устинья Константиновна
Отец ребёнка: Ловецкий Константин Гаврилович
Смерть
Неизвестно