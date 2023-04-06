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Елизавета Романовна

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Место рождения

Малиновец, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновец, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.08.1907 ст.

Муж: Ловецкий Константин Гаврилович

Перетенка II, Окуловский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.10.1911 ст.

Дочь: Ловецкая Устинья Константиновна

Отец ребёнка: Ловецкий Константин Гаврилович

Малиновец, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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