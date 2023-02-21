Шпатак Андрей Михайлович
Место рожденияг.Москва
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
17.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпатак Людмила Игорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Товаровед
Образование
Неизвестно
Специальность: товароведение и коммерческая деятельность; экономика предприятия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпатак Людмила Игорьевна