Шпатак Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпатак Андрей Михайлович

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1946 и 1951 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шпатак Михаил Денисович

Мать: Шпатак Антонина Михайловна

г.Москва
Рождение ребёнка
17.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпатак Людмила Игорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Товаровед
Образование
Неизвестно
Специальность: товароведение и коммерческая деятельность; экономика предприятия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпатак Людмила Игорьевна

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