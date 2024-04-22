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Феодосия Никифорова

Место рождения

Медведица, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

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ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведица, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
отец- Никифор Васильев
Бракосочетание
04.02.1905

Муж: Пудов Георгий Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Пудов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Пудов Георгий Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
восприемник- Арсений Андреев Пудов - дядя Наталья Иванова Пудова - его жена
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.

Сын: Пудов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Пудов Георгий Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Восприемник - Иван Андреев Пудов - дядя и Александра Филиппова
Смерть
Неизвестно
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