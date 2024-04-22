Феодосия Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
отец- Никифор Васильев
Бракосочетание
04.02.1905
Рождение ребёнка
23.09.1911
Отец ребёнка: Пудов Георгий Андреевич
восприемник- Арсений Андреев Пудов - дядя Наталья Иванова Пудова - его жена
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.
Отец ребёнка: Пудов Георгий Андреевич
Восприемник - Иван Андреев Пудов - дядя и Александра Филиппова
Смерть
Неизвестно