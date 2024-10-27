Пантюхин Егор Сергеевич
мужской, родился 1892
ОтецПантюхин Сергей Аристархович1863 г.р.
МатьПантюхина Елизавета Федоровна1866 г.р.
Дети
Пантюхин Александр Егорович23.03.1913 г.р.
Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна01.08.1915 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
23.03.1913
Сын: Пантюхин Александр Егорович
Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1915
Дочь: Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна
Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пантюхин Валентин Егорович
Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна