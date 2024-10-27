Пантюхин Егор Сергеевич 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Пантюхин Егор Сергеевич

Автор
ЕЧ
Черная Е.

мужской, родился 1892

Отец
Пантюхин Сергей Аристархович1863 г.р.
Мать
Пантюхина Елизавета Федоровна1866 г.р.
Дети
Пантюхин Александр Егорович23.03.1913 г.р.
Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна01.08.1915 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Пантюхин Сергей Аристархович

Мать: Пантюхина Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Пантюхин Александр Егорович

Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
01.08.1915

Дочь: Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пантюхин Валентин Егорович

Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пантюхин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Пантюхин Иван Егорович

Мать ребёнка: Пантюхина Александра Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.