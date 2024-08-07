Горохов Андрей Назарбекович
Место рожденияКараганда
Дата рождения10.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1970
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.04.1997
Мать ребёнка: Ю Мен Дя
Рождение ребёнка
16.09.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ю Мен Дя
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
16.09.2005
Жена: Ю Мен Дя