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Горохов Андрей Назарбекович

Место рождения

Караганда

Дата рождения

10.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1973 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1970

Отец: не указан

Мать: Горохова Евгения Адамовна

Бракосочетание
10.07.1996

Жена: Ю Мен Дя

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.04.1997

Сын: Горохов Роман Андреевич

Мать ребёнка: Ю Мен Дя

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
16.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ю Мен Дя

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
16.09.2005

Жена: Ю Мен Дя

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