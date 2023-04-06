Марфа Адрианова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.
Сын: Кузнецов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.
Сын: Кузнецов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно