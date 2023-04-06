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Марфа Адрианова

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Место рождения

Рождественская, Самарский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественская, Самарский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.

Сын: Кузнецов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович

Рождественская, Самарский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович

Рождественская, Самарский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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