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Садыков Миннулла Садык улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

26.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ситдиков Мухамматсадык Ситдик улы

Мать: Хасанова Сарбижамал Хасан кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1931

Сын: Садыков Рафик Миннулла улы

Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1934

Дочь: Садыкова Рахиля Миннулла кызы

Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1937

Сын: Садыков Рашит Миннулла улы

Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1941

Сын: Садыков Раис Миннулла улы

Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.12.1941
Островки, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.05.1989

Жена: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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