Садыков Миннулла Садык улы
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти26.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
26.01.1931
Сын: Садыков Рафик Миннулла улы
Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы
Рождение ребёнка
18.02.1934
Дочь: Садыкова Рахиля Миннулла кызы
Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы
Рождение ребёнка
17.10.1937
Сын: Садыков Рашит Миннулла улы
Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы
Рождение ребёнка
09.12.1941
Сын: Садыков Раис Миннулла улы
Мать ребёнка: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы
Смерть
26.12.1941
Островки, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.05.1989