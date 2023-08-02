Тулатова (Шанаева) Аду
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Есенова (Тулатова) Залихан
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Тезиева (Тулатова) Хани
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Тулатова) Госамайхо
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тулатов Беслан-Хаджи
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Есенова (Тулатова) Хаджихан Сурхавона
Отец ребёнка: Тулатов Сурхау