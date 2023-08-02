Тулатова (Шанаева) Аду — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Шанаева) Аду

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Есенова (Тулатова) Залихан

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Тезиева (Тулатова) Хани

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Тулатова) Госамайхо

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тулатов Беслан-Хаджи

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Есенова (Тулатова) Хаджихан Сурхавона

Отец ребёнка: Тулатов Сурхау

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