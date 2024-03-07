Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1888

Дочь: Мачульская Ксения Феодосеевна

Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович

Рождение ребёнка
26.01.1891

Дочь: Прокопчук Агрепина Феодосеевна

Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: Ярошук Наталья Феодосеевна

Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович

Рождение ребёнка
02.05.1902

Сын: Мачульский Иван Феодосеевич

Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачульский Феодосей Степанович

Смерть
Неизвестно
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