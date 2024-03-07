Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1888
Дочь: Мачульская Ксения Феодосеевна
Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1891
Дочь: Прокопчук Агрепина Феодосеевна
Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1894
Дочь: Ярошук Наталья Феодосеевна
Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1902
Сын: Мачульский Иван Феодосеевич
Отец ребёнка: Мачульский Феодосей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно