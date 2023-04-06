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Крушельницкий Данил Иванович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Крушельницкий Николай Данилович

Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.

Дочь: Елена Даниловна

Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.

Дочь: Антонина Даниловна

Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.07.1908 ст.

Дочь: Ольга Даниловна

Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушельницкая Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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