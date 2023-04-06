Крушельницкий Данил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Крушельницкий Николай Данилович
Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.
Дочь: Елена Даниловна
Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.
Дочь: Антонина Даниловна
Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1908 ст.
Дочь: Ольга Даниловна
Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Крушельницкая Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно