Бодягин Иван Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Бракосочетание
05.06.1788 ст.
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Бодягин Иван Иванов
Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Бодягин-Черунков Потап Иванов
Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Бодягин-Черунков Емельян Иванов
Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова
Смерть
1838 ст.