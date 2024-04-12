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Бодягин Иван Филиппов

Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.06.1788 ст.

Жена: Бодягина Татьяна Артамонова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Бодягин Иван Иванов

Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Бодягин Арефий Иванов

Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Бодягин-Черунков Потап Иванов

Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Бодягин-Черунков Емельян Иванов

Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Бодягина Татьяна Артамонова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1838 ст.
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
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