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Смоляков Иван Иванович
Смоляков Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Смоляков Иван Александрович
1994 г.р.
Мать
Смолякова (Яськова) Дарья Владимировна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2017
Отец:
Смоляков Иван Александрович
Мать:
Смолякова Дарья Владимировна
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