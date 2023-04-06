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Фока Максимович

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Место рождения

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Максим Семенович

Мать: Устина Кирилловна

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Фокична

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Алексей Фокич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Лозьева
Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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