Фока Максимович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Максим Семенович
Мать: Устина Кирилловна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анна Фокична
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Алексей Фокич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Лозьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно