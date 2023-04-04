Хаськович Феликс 23.12.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Хаськович Феликс

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 23.12.1935, Москва, город федерального значения Москва

умер 15.05.2004, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Хаськович (Гельштейн) Мария1904 г.р.
Отец
Хаськович Лев27.10.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935

Отец: Хаськович Лев

Мать: Хаськович (Гельштейн) Мария

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волгина) Ирина

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волгина) Ирина

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
15.05.2004
Москва, город федерального значения Москва

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