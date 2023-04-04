Хаськович Феликс
мужской, родился 23.12.1935, Москва, город федерального значения Москва
умер 15.05.2004, Москва, город федерального значения Москва
МатьХаськович (Гельштейн) Мария1904 г.р.
ОтецХаськович Лев27.10.1904 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935
Отец: Хаськович Лев
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Волгина) Ирина
Рождение ребёнка
25.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Волгина) Ирина
Смерть
15.05.2004