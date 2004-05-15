Хаськович Феликс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаськович Феликс

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.12.1935

Дата смерти

15.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935

Отец: Хаськович Лев

Мать: Хаськович Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.05.2004
Москва, город федерального значения Москва
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