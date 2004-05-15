Хаськович Феликс
Место рождения
Дата рождения23.12.1935
Дата смерти15.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935
Отец: Хаськович Лев
Мать: Хаськович Мария
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
25.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
15.05.2004