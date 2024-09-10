Седых Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969
Отец: Седых Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иван
Мать ребёнка: не указана