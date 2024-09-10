Седых Олег Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Олег Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969

Отец: Седых Иван

Мать: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иван

Мать ребёнка: не указана

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