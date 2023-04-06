Шышков Степан Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шышков Степан Михайлов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1868

Сын: Шышков Иван Степанов

Мать ребёнка: Шышкова Домна Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шышков Николай Степанов

Мать ребёнка: Шышкова Домна Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шышкова Домна Данилова

Смерть
Неизвестно
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