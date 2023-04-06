Шышков Степан Михайлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1868
Сын: Шышков Иван Степанов
Мать ребёнка: Шышкова Домна Данилова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Шышкова Домна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шышкова Домна Данилова
Смерть
Неизвестно