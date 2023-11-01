Иваникова Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваников Семен Спиридонов
Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваников Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваников Алексей Спиридонов
Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Суркова (Иваникова) Параскева Спиридонова
Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Иваников Борис Спиридонов
Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев
Смерть
Неизвестно