Иваникова Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваникова Параскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваников Семен Спиридонов

Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваников Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваников Алексей Спиридонов

Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваников Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Суркова (Иваникова) Параскева Спиридонова

Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Иваников Борис Спиридонов

Отец ребёнка: Иваников Спиридон Григорьев

Смерть
Неизвестно

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