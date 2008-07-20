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Ивашкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1926

Дата смерти

20.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926

Отец: Ивашкин Петр Федорович

Мать: Ивашкина Матрона Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашкина Лидия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашкин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашкина Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.07.2008
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