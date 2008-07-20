Ивашкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1926
Дата смерти20.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926
Отец: Ивашкин Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашкина Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашкин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашкина Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.07.2008