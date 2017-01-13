Афонская (Афонская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонская (Афонская) Елена

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.08.1963

Дата смерти

13.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1981

Дочь: Выборнова (Текутьева) Евгения

Отец ребёнка: Текутьев Юрий

Рождение ребёнка
17.07.1987

Дочь: Саляхова (Текутьева) Ольга

Отец ребёнка: Текутьев Юрий

Смерть
13.01.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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