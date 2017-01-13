Афонская (Афонская) Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.08.1963
Дата смерти13.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1981
Дочь: Выборнова (Текутьева) Евгения
Отец ребёнка: Текутьев Юрий
Рождение ребёнка
17.07.1987
Дочь: Саляхова (Текутьева) Ольга
Отец ребёнка: Текутьев Юрий
Смерть
13.01.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно