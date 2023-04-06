Шаповалов Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
23.11.1910
Сын: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия Потаповна
10.11.1910 по старому стилю
Рождение ребёнка
20.11.1915
Сын: Шаповалов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Шаповалов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия Потаповна
Смерть
Неизвестно
Погиб либо в годы гражданской войны, либо во время репрессий 1930-х