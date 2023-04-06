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Шаповалов Александр

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Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1908

Жена: Шаповалова Евдокия Потаповна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия Потаповна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
10.11.1910 по старому стилю
Рождение ребёнка
20.11.1915

Сын: Шаповалов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия Потаповна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Шаповалов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия Потаповна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Погиб либо в годы гражданской войны, либо во время репрессий 1930-х
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