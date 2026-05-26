(Княжна Голицына) МАРИЯ ПАВЛОВНА 09.06.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

(Княжна Голицына) МАРИЯ ПАВЛОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 09.06.1826

умерла 03.02.1881

Супруги
Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ1812 г.р.
Дети
Арсеньева (Скарятина) ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА1844 г.р.
Скарятин ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Арсеньева (Скарятина) ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1847

Сын: Скарятин ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Смерть
03.02.1881

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