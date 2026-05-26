(Княжна Голицына) МАРИЯ ПАВЛОВНА
женский, родилась 09.06.1826
умерла 03.02.1881
Супруги
Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ1812 г.р.
Дети
Скарятин ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Арсеньева (Скарятина) ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Скарятин ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Скарятин ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Смерть
03.02.1881