Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1908
Дата смертиОколо 1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1929
Супруг(-а): Наталья( Тася) Петровна Залевская (Мазанко)
Рождение ребёнка
17.11.1930
Дочь: Завгородняя Неля Александровна
Отец ребёнка: Залевский Александр Фёдорович
Смерть
Около 1977
Похороны
Неизвестно