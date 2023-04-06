Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.08.1908

Дата смерти

Около 1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1929

Муж: Залевский Александр Фёдорович

Супруг(-а): Наталья( Тася) Петровна Залевская (Мазанко)
Рождение ребёнка
17.11.1930

Дочь: Завгородняя Неля Александровна

Отец ребёнка: Залевский Александр Фёдорович

Смерть
Около 1977
Похороны
Неизвестно
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