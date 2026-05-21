Трубецкой АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 04.07.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкой АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 04.07.1920

умер 2002

Мать
Княгиня Трубецкая (Княжна Голицына) ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА08.11.1889 г.р.
Отец
Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)13.01.1892 г.р.
Супруги
(Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1930 г.р.
Дети
(Трубецкая) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА10.05.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1920

Отец: Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)

Мать: Княгиня Трубецкая (Княжна Голицына) ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Около 1955

Жена: (Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
10.05.1956

Дочь: (Трубецкая) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: (Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Смерть
2002

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