Трубецкой АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
мужской, родился 04.07.1920
умер 2002
МатьКнягиня Трубецкая (Княжна Голицына) ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА08.11.1889 г.р.
ОтецКнязь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)13.01.1892 г.р.
Супруги
(Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1930 г.р.
Дети
(Трубецкая) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА10.05.1956 г.р.
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Рождение
04.07.1920
Отец: Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)
Мать: Княгиня Трубецкая (Княжна Голицына) ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
10.05.1956
Дочь: (Трубецкая) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: (Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Смерть
2002