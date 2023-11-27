Меньшова (Клюева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1904
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Рождение ребёнка
30.07.1905
Сын: Меньшов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.
Сын: Меньшов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Рождение ребёнка
21.07.1912
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Меньшова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Рождение ребёнка
28.02.1917
Дочь: Меньшова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно