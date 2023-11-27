Меньшова (Клюева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшова (Клюева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Меньшов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Рождение ребёнка
30.07.1905

Сын: Меньшов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.

Сын: Меньшов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Меньшова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Рождение ребёнка
28.02.1917

Дочь: Меньшова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Меньшов Василий Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшов Василий Германович

Смерть
Неизвестно
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