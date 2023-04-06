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Супонин Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.09.1918

Дата смерти

08.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1933
Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Образование
1936
Томск, город Томск, Томская область
закончил школу ФЗУ
Образование
?.07.1941
окончил Энгельсскую авиационную школу лётчиков
Военная награда
12.07.1942
орден Красного Знамени
Военная награда
03.01.1943
орден Красной Звезды
Военная награда
30.04.1943
Отечественной войны 1-й степени
Военная награда
04.02.1944
орден Ленина и медаль "Золотая Звезда"
Военная награда
29.01.1945
орден Александра Невского
Военная награда
15.11.1950
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.12.1956
орден Красной Звезды
Смерть
08.06.1984
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Кунцевском кладбище в Москве
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