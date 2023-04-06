Супонин Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.09.1918
Дата смерти08.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933
Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Образование
1936
Томск, город Томск, Томская область
закончил школу ФЗУ
Образование
?.07.1941
окончил Энгельсскую авиационную школу лётчиков
Военная награда
12.07.1942
орден Красного Знамени
Военная награда
03.01.1943
орден Красной Звезды
Военная награда
30.04.1943
Отечественной войны 1-й степени
Военная награда
04.02.1944
орден Ленина и медаль "Золотая Звезда"
Военная награда
29.01.1945
орден Александра Невского
Военная награда
15.11.1950
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.12.1956
орден Красной Звезды
Смерть
08.06.1984
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Кунцевском кладбище в Москве