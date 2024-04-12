Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Павел Васильевич
Бракосочетание
21.01.1904
Муж: Ильин Павел Ильич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1904 Чермы крестьянин Павел Ильич Юхновщина крестьянская дочь Мария Павловна (отец Павел Васильевич) по жениху Чермы крестьянин Григорий Дмитриевич Комиссаров по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно