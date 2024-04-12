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Мария Павловна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Павел Васильевич

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Ильин Павел Ильич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1904 Чермы крестьянин Павел Ильич Юхновщина крестьянская дочь Мария Павловна (отец Павел Васильевич) по жениху Чермы крестьянин Григорий Дмитриевич Комиссаров по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно
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