(Peretz) Yulia
женский, родилась Неизвестно
Дети
Solomonov Mikhail Lvovich28.12.1911 г.р.
(Solomonova) Faina28.12.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Solomonov Lev
Рождение ребёнка
28.12.1911
Сын: Solomonov Mikhail Lvovich
Отец ребёнка: Solomonov Lev
Рождение ребёнка
28.12.1911
Дочь: (Solomonova) Faina
Отец ребёнка: Solomonov Lev