(Peretz) Yulia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Peretz) Yulia

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Solomonov Mikhail Lvovich28.12.1911 г.р.
(Solomonova) Faina28.12.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Solomonov Lev

Рождение ребёнка
28.12.1911

Сын: Solomonov Mikhail Lvovich

Отец ребёнка: Solomonov Lev

Рождение ребёнка
28.12.1911

Дочь: (Solomonova) Faina

Отец ребёнка: Solomonov Lev

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