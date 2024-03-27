Закиров Гарифулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Гарифулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

04.09.1966

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Миннибаев Закир

Мать: Миннибаев Мәхүпҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахман

Мать ребёнка: Закиров (Зарипова) Гайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия

Мать ребёнка: Закиров (Зарипова) Гайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закиров (Зарипова) Гайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
06.08.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
05.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
29.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
22.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
30.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Рождение ребёнка
16.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закиров (Зарипова) Гайша

Смерть
04.09.1966
Похороны
Неизвестно

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