Закиров Гарифулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти04.09.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Миннибаев Закир
Мать: Миннибаев Мәхүпҗамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахман
Мать ребёнка: Закиров (Зарипова) Гайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия
Мать ребёнка: Закиров (Зарипова) Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закиров (Зарипова) Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1920
Рождение ребёнка
05.09.1922
Рождение ребёнка
29.12.1924
Рождение ребёнка
22.06.1926
Рождение ребёнка
30.01.1927
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
16.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закиров (Зарипова) Гайша
Смерть
04.09.1966
Похороны
Неизвестно