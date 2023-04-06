Андрей Елисеев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Елисей Архипов
Мать: Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лука Андреев
Мать ребёнка: Аксинья Гурьева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: Аксинья Гурьева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Гурьева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Гурьева
Смерть
Неизвестно