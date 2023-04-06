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Андрей Елисеев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Елисей Архипов

Мать: Степанида Сидорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лука Андреев

Мать ребёнка: Аксинья Гурьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: Аксинья Гурьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Гурьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Гурьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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