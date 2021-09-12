Сальникова (Дрёмова) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1936
Дата смерти12.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1936
Отец: Дрёмов Александр Андреевич
Мать: Дрёмова Анна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Николай Иванович
Смерть
12.09.2021