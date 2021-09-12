Сальникова (Дрёмова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Дрёмова) Анастасия Александровна

Место рождения

Городище, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

09.01.1936

Дата смерти

12.09.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1936

Отец: Дрёмов Александр Андреевич

Мать: Дрёмова Анна Никитина

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Николай Иванович

Смерть
12.09.2021
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