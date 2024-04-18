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Малыванов Петр Яковлев

Место рождения

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малыванов Яков

Мать: не указана

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
11.01.? ст.

Жена: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
жених: села Тоябы крестьянина Якова Стефанова Молыванова, православный, первым браком (19 лет) невеста: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова Маськина, православная, первым браком. поручители: села... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.

Дочь: (Малыванова) Анисия Петрова

Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
села Тоябы крестьянин Пето Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.

Дочь: (Малыванова) Феодора Петрова

Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
села Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.

Сын: Малыванов Василий Петров

Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.

Сын: Малыванов Андрей Петров

Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
село Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия, оба православные
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.

Дочь: (Малыванова) Ольга Петрова

Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Села Тоябы крестьянин Пётр Яковлев Молыванов и жена Агапия Никифорова , оба православные

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