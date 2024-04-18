Малыванов Петр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Малыванов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.? ст.
жених: села Тоябы крестьянина Якова Стефанова Молыванова, православный, первым браком (19 лет) невеста: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова Маськина, православная, первым браком. поручители: села... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.
Дочь: (Малыванова) Анисия Петрова
Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова
села Тоябы крестьянин Пето Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.
Дочь: (Малыванова) Феодора Петрова
Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова
села Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова
село Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия, оба православные
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.
Дочь: (Малыванова) Ольга Петрова
Мать ребёнка: Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова
Села Тоябы крестьянин Пётр Яковлев Молыванов и жена Агапия Никифорова , оба православные