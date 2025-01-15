Медведев Алексей Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Алексей Федорович

Место рождения

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Медведев Александр

Мать ребёнка: ?

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: ?

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Праскева Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Медведев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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