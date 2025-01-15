Медведев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Медведев Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Праскева Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно