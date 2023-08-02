Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Федор

Мать: Татьяна Симеонова

Смерть
Неизвестно
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