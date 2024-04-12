Кириленко / Кириченко / Лев Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847
Покровская церковь с.Гребенки,м/к-1847г.лист № 989,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-2376
Крещение
18.02.1847
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-2376,м/к-1847,лист № 989,зап.№ 12. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки: Стефан Матвеевич Тонковид и Макрина Демьяновна - жена Василия Сьефановича Жигеля
Смерть
Неизвестно